Trezeguet: “Quando arrivò la proposta della Juve accettai subito”

David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua in un'intervista esclusiva al sito dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Il passaggio successivo della mia crescita è ancora con la Nazionale: dopo il Mondiale c’era da dare continuità, per vincere anche un Europeo, due anni dopo. Anche in quel caso arrivammo fino in fondo, ma ricordo molto bene quel periodo anche perché, proprio poche settimane prima della fine del torneo, firmai il mio accordo con la Juve. C’erano, nella Nazionale, due giocatori che la conoscevano bene, Deschamps e Zidane, io avevo alcune proposte sul tavolo, ma quando ho saputo che mi volevano i bianconeri non ho avuto dubbi. Ero ancora giovane ma non avevo paura a entrare in una storia leggendaria, che spesso aveva visto giocatori francesi protagonisti.