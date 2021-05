Trezeguet: “Juve non c’è tempo di riflettere. Ronaldo e Morata toccano troppi pochi palloni”

Le parole dell'ex attaccante bianconero

"Milan? Una sconfitta pesante per la Juve, una vittoria meritata dal Milan per quello che ha fatto. Evidentemente la squadra di Pirlo non l'ha gestita nel miglior modo possibile. Era una partita che si sarebbe dovuta gestire in modo diverso dentro il campo: i leader devono uscire fuori e dare la giusta tranquillità in queste situazioni. Ora la squadra si trova in un momento difficile, mancano solo nove punti e mercoledì ci sarà una partita complicata, ma non bisogna dimenticarsi che si dovrà vincere perché i punti da qui in avanti sono pesanti. Tornando a ieri non si è riuscito a trovare le soluzioni giuste sia in attacco che in difesa. La squadra è stata per larghi tratti della gara in difficoltà, io però credo alle rivincite e meglio che arrivi subito con le prossime partite. Poi dopo spetterà ad Andrea Pirlo il dover trovare le giuste soluzioni. Non c’è tempo di riflettere, ora è tempo di vincere.