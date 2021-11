Trezeguet: “Juve? È andato via il giocatore più importante e ora bisogna dare tutti qualcosa in più”

L'ex attaccante ha parlato

redazionejuvenews

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato in via telematica al Social Football Summit organizzato a Roma. Le sue parole sul club bianconero: "Dopo 6 anni alla Juve come Ambassador sentivo il bisogno di tornare al mio mondo calcistico, assolutamente. Ho fatto il mio percorso da dirigente con la federazione spagnola e sono stati due anni importanti in cui sono stato bene ed ho imparato tanto. Ora voglio scoprire la mia nuova strada, non sarà semplice ma vedremo con il tempo quale sarà la scelta più opportuna per la mia carriera. L'esperienza da ambassador? La Juventus aveva bisogno di sviluppare il suo market a livello internazionale, il calcio conta tanto ma bisogna anche pensare allo sviluppo del marchio nel mondo.

L'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino in questo senso ha aiutato moltissimo, ma anche a livello marketing ha fatto fare un balzo in avanti. L'importanza del risultato? Quelli che vincono giocano uguale sia in trasferta che in casa. In Italia bisogna cambiare questa mentalità soprattutto nelle partite andata e ritorno. La Juventus è in un momento in cui si sta cercando. Allegri sta lavorando per ritrovare l'equilibrio giusto.

In Champions aveva una qualità molto più importante delle squadre del girone, al pari del Chelsea secondo me. Ma penso che in generale si cominci a vedere il lavoro del mister e che sta piano piano funzionando sempre di più. È andato via il giocatore più importante e ora bisogna dare tutti qualcosa in più, visto che comunque chi se ne è andato non era un giocatore qualunque, ma Cristiano Ronaldo. Non è semplice però la Juve non molla mai e sta lavorando per la strada giusta. La Francia? È la squadra più completa. Dopo l'eliminazione dall'Europeo ha avuto un ulteriore salto di qualità: è una seria candidata a vincere i prossimi mondiali".