Trezeguet: “Dopo Allegri, mi sarebbe piaciuto un allenatore straniero…”

L'attaccante ha parlato

David Trezeguet, ex attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "CR7 colpo geniale. Allegri okay, però... La Serie A deve svoltare come mentalità. Allegri e' ok, nella gestione di certe partite, sicuramente. La Juve ha rischiato di non andare in Champions per uno 0-3 con il Milan. Con Allegri non sarebbe successo. La Juve e' ancora un riferimento in Italia. E’ praticamente l’ultimo club con una proprietà italiana e qui domina. A livello internazionale no, questo è chiaro. La problematica per me è la mentalità. All’estero tutti vanno a tutta velocità, sempre. Io sono per i cambi radicali: dopo Allegri, mi sarebbe piaciuto un allenatore straniero. I tedeschi avevano squadre piene di giocatori di due metri, poi è arrivato Guardiola e un movimento è cambiato. Certo, so che ci sono problemi".