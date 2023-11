Trevisani: “Vlahovic ha lo stesso problema di Soulè quando era alla Juve”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Riccardo Trevisani è ritornato sull'esultanza polemica di Dusan Vlahovic dopo il gol sognato in Juventus-Inter. Ecco le sue parole: "Ce l'aveva con le critiche, è molto ansioso, ha calciato una sola volta in porta e questo metro di giudizio non mi piace. Vlahovic è sempre forte solo che ogni tanto non riesce a calciare in porta, non è messo nelle condizioni tipo Soulè che giocava terzino con Allegri, di rendere al meglio. Il Frosinone anche senza i nomi gioca bene, la Juventus ce li ha e non gioca bene".