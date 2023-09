Trevisani: “Palla dentro o fuori ma la Juventus ha dominato”

Riccardo Trevisani è ritornato sul match di Serie A tra Juventus e Lazio: per il giornalista la vittoria dei bianconeri è stata senza storia

Riccardo Trevisani , ospite a Pressing, è ritornato a parlare del match dello scorso weekend di Serie A tra Juventus e Lazio . Per il giornalista, le polemiche sugli episodi arbitrali di fronte alla prestazione dei bianconeri avrebbe poca importanza. Ecco le sue parole: ''Primo gol? Il pallone può essere dentro o fuori ma una cosa non è stata detta la Juventus ha dominato dal primo all'ultimo minuto".

Trevisani ha proseguito parlando delle ambizioni dei bianconeri: "L'anno scorso la Juventus ha fatto 72 punti ma ne valeva molti di più. Ne ha fatti molti di meno rispetto al suo valore della rosa per una serie di cose che sono successe. Le coppe sono importanti, se la Juventus è sotto l'Inter senza coppe può arrivare all'Inter perché si può andare oltre il proprio valore come ha fatto il Milan due anni fa e il Napoli l'anno scorso".