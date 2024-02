Trevisani: “La sconfitta della Juve con l’Udinese è un risultato incredibile”

Intervistato a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si è espresso sul risultato della partita tra Juventus e Udinese . Ecco le sue parole: " Adesso inizieranno nuovamente con l'#AllegriOut, ma non è che dopo ogni batosta bisogna per forza mandare via l'allenatore".

Trevisani ha poi ancora aggiunto: Ci sono responsabilità qui, come c'erano al Milan. Nella scelta dei calciatori, nel sistema di gioco, di qualità dell'impostazione che manca clamorosamente, così la squadra si trova in grande affanno. Ma è un risultato finale incredibile, in quanto l'Udinese non è in grado di vincere una gara e ha vinto a Torino contro la Juve".