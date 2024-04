Trevisani: “La Juventus ha dimostrato di giocare meglio con il tridente”

Dagli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato dello stile di gioco della Juventus. Per il giornalista, contro la Lazio i bianconeri non scenderanno in campo con lo stesso atteggiamento visto contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "Non credo che vedremo la Juventus di Cagliari anche contro la Lazio. Non sarà una Juventus svagata, poco attenta e brutta come quella contro i rossoblù. Il secondo tempo di venerdì ha mostrato una volta di più che il tridente può giocare, che il tridente lo spalla a spalla lo può sorreggere. Con il tridente si gioca meglio e si segna di più, il cross del 2-2 è di Yildiz, la punizione del 2-1 se la procura Chiesa".