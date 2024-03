Trevisani: “La distanza dall’Inter ha tolto certezze alla Juventus”

Dagli studi di Spormediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del momento in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "La situazione della Juventus è allucinante e conquistare sei punti su 21 è tremendo. Sulle prestazioni contro Napoli e Atalanta, io vi ho detto per mesi che giocando in quella maniera non sarebbe andata da nessuna parte. Infatti è a zero titoli. Giocando come contro Napoli e Atalanta può però fare buone".