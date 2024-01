Trevisani: “Impressionato dalla Juventus. Yildiz toccasana per Vlahovic”

Riccardo Trevisani ha parlato della forza mostrata dalla Juve in questo campionato, così come del feeling tra Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic

Dagli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato delle qualità mostrate dalla Juventus e in particolare da quelle di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Quando il centravanti gioca bene gioca bene tutta la squadra. La voglia di vincere della Juventus fa quasi impressione perché sembra che non riesca a darsi pace se non riesce a vincere, è la cosa migliore che ha e sta sviluppando il gioco anche meglio poi Vlahovic è forte ma questo è un dato oggettivo. Ha switchato mentalmente e fa gol anche colpendola male, è un giocatore opposto, è su una nuvola e bisogna sperare per lui e per la Juventus che ci rimanga".