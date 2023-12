Tramezzani: “Scudetto? La lotta è solo tra Inter e Juventus”

Paolo Tramezzani , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a L'Interista: "Per quello che ha detto il campionato sembra una lotta a due e potrebbe continuare così. Poi è chiaro che l'Inter mi sembra che abbia quella forza, quella mentalità e quella squadra per prendere il largo, ne sono convinto. Vedo un'Inter molto concentrata sul campionato: dall'inizio dell'anno mi sembra che si sia messa in testa di volere la seconda stella.

Bisseck? Mi piace molto, dà sicurezza e garanzia a livello difensivo. Molto solido, molto bravo in marcatura e bravo a marcare in campo aperto. Anche quando ci sono molti spazi riesce ad essere attento e concentrato sull'uomo da marcare. Tiene molto bene la zona e la posizione.

Mi ha sorpreso, non lo conoscevo bene. Anche con il Bologna, nonostante la sconfitta, ha fatto una partita quasi perfetta. Dico "quasi" perché alla fine l'Inter ha perso anche se non tanto per demeriti suoi. Mi piace molto e sono convinto sia che troverà spazio, sia che l'Inter abbia trovato un giocatore importante per il futuro. Insomma, a livello di mercato l'Inter può dormire sonni tranquilli sul reparto arretrato perché è una delle migliori non solo a livello italiano, ma anche europeo".