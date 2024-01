Tramezzani: “La Juventus dovrebbe tenersi stretto Allegri”

Alla Juventus aleggerebbero ancora grossi dubbi sul futuro alla guida tecnica a partire dalla prossima stagione. Dubbi non ne avrebbe invece Paolo Tramezzani . Per l'allenatore, la scelta migliore sarebbe quella di convincere l'attuale tecnico, Massimiliano Allegri , a proseguire al timone della squadra bianconera. Ecco le sue parole:

"Allegri me lo terrei ben stretto. Sta dimostrando di essere un allenatore molto aperto, che cerca di mettere in condizione i propri giocatori per rendere al meglio, crescere e maturare, con un bagaglio d’esperienza che hanno pochi allenatori al mondo. Oggi non valuterei un altro allenatore al posto di Allegri. Antonio Conte è sicuramente bravissimo, ma non starei a cambiare una cosa che funziona”.