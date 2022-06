Training Camp: la Juventus in Italia e nel Mondo

La Juventus ha organizzato alcune iniziative per questa estate per continuare ad espandere l'influenza dei colori bianconerii in Italia e fuori dalla Nazione

redazionejuvenews

La Juventus ha staccato la spina e sta ricaricando le batterie in vista dell'inizio della prossima stagione, con la squadra che si ritroverà ad inizio luglio per preparare l'inizio del prossimo campionato, che prenderà il via due settimane prima del solito, a causa del Mondiale in Qatar che forzerà allo stop i campionati da novembre a dicembre. Un calendario molto fitto quello del prossimo anno, che la Juventus dovrà affrontare al meglio, soprattutto rispetto a quanto fatto in questa stagione.

Intanto sul suo sito internet, la squadra bianconera ha annunciato le iniziative estive che coinvolgeranno bambini e ragazzi, grazie ai Training Camp organizzati dalla società di Torino sia in Italia che in giro per il mondo.

"Un’estate americana e fortemente… bianconera attende tutte le appassionate e gli appassionati di calcio, dai 6 ai 17 anni, che vorranno vivere un’esperienza unica in posti incredibili, giocando e allenandosi con gli staff delle Juventus Academy. Quest’esperienza si chiama Training Camp, che sta per partire negli USA e a Porto Rico, con un fitto calendario di esperienze (ben 20 in tutto) in numerose località: 5 giorni di allenamento, divertimento, calcio e amicizia, al via dal 13 giugno.

Ecco il calendario e le località. 13-17 giugno: Tampa, Atlanta, Memphis; 20-24 giugno: Jacksonville, Mcallen; 27 giugno - 2 luglio: Philadelphia, Naples, Rochester; 4-9 luglio: Tulsa; 11-15 luglio: Austin, Pittsburgh, Chicago, Houston; 18-22 luglio: San Jose, San Juan (Porto Rico), Davie, 25-29 luglio: Davidson, Indianapolis; 1-5 agosto: Wellford; 8-12 agosto: Winstom Salem" (Juventus.com)