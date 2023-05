Totti sulla penalizzazione: “Qualcosa di sbagliato è stato fatto…”

E poi sulla corsa per l'Europa e la finale di Europa League tra Roma e Siviglia ha detto: “Vincendo il trofeo hai un’altra mentalità, un altro approccio con chiunque. Certo, rimane sempre Mourinho anche se dovesse perdere, ma vincendo avrebbe delle prospettive future diverse”. Sulle tre italiane in tre competizioni europee: “Speriamo che sia solo un inizio e che almeno qualcuna riesca a portare un trofeo in Italia, per far capire alle altre nazioni che l’Italia è sempre tra le più importanti”.