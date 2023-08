Totti: “Roma da Scudetto? No la favorita è la Juventus”

Intervenuto a RDS, Francesco Totti ha risposto alla domanda relativa alle possibilità Scudetto della Roma . La bandiera giallorossa non si farebbe incantare dall'arrivo di Romelu Lukaku in squadra, escludendo la squadra di José Mourinho dalle candidate al titolo. Invece, l'ex calciatore punterebbe sulla Juventus .

Ecco le sue parole: "Scudetto? La squadra non è attrezzata per vincerlo, ci sono team più forti in questo momento. L’obiettivo deve essere tornare in Champions, perché la Roma merita di giocare in certi palcoscenici".