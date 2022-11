Totti: “Il Napoli può vincere lo scudetto, ma Juve, Inter e Milan…”

Questa stagione sarà unica nel suo genere, spezzata in due da un Mondiale che per la prima volta nella storia del calcio sarà giocato in inverno. Con la cerimonia di apertura di Qatar 2022 alle porte, è arrivato il momento di fare i primi bilanci sulla Serie A vista fino a qui. Il Napoli domina la classifica, il Milan campione in carica è secondo mentre la Juve dopo un inizio di stagione disastroso è riuscita in un'incredibile rimonta ed è ora al terzo posto. I bianconeri possono sperare di vincere lo scudetto?