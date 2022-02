Kulusevski dopo il gol al City: “Ho sofferto tanto”. Rimpianto Juve?

Prima maglia da titolare e gol all'esordio per Kulusevski con la maglia del Tottenham: l'esterno svedese è un rimpianto per la Juve?

redazionejuvenews

Dopo una prima parte di stagione fatta di alti e bassi in maglia bianconera, a gennaio Dejan Kulusevski si è trasferito in Inghilterra, al Tottenham dell'ex Juve Antonio Conte. Per il giovane esterno svedese ieri la prima partita da titolare, contro il fortissimo Manchester City, e non sarebbe potuto essere un esordio migliore. Dopo appena 4 minuti di gioco, infatti, il classe 2000 ha trovato il primo gol con la maglia degli Spurs, fondamentale ai fini del risultato: vittoria per 3 a 2.

Intervistato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport, Kulusevski ha rivelato: “Ho sofferto tanto questi mesi, non mi sono sentito me stesso. E fare una partita così, la prima da titolare in Premier, è indescrivibile. Avevo bisogno di giocare tanto senza pensare, e segnare subito è stupendo”. Su Conte ha poi aggiunto: “È bellissimo, lui vuole solo vincere e se non vince non è contento. Si lavora davvero bene e non c’è bisogno di altro, no ci sono segreti: devi fare quello che ti dice il mister e va tutto bene". Chiosa finale sui suoi ex compagni di squadra: “I giocatori della Juve li amo tutti e voglio a tutti bene”.

Antonio Conte in conferenza stampa post partita ha poi elogiato l'esterno svedese: "Kulusevski ha giocato una grandissima partita. Ha solo 21 anni ma ha tanta esperienza perchè quando giochi con la Juventus devi gestire tanta pressione in Italia. E' un ottimo acquisto per noi, forte fisicamente e bravo tecnicamente". Alla luce di tutto questo e dei rinnovati problemi in fase offensiva della Juventus, Kulusevski è un rimpianto? Dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha esclamato: “Sì, secondo me Kulusevski sì. Bentancur no: è un buon giocatore ma normale, che ha avuto tantissime occasioni e sappiamo è normale. Kulusevski può essere un rimpianto”. Forse la Juve avrebbe dovuto credere ancora in lui. Ormai, però, è troppo tardi.