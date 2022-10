Tottenham nel segno degli ex Juve: Bentancur segna il gol vittoria al 92′

Vittoria rocambolesca per il Tottenham degli ex Juve Conte e Bentancur: il centrocampista segna il gol decisivo nei minuti di recupero

In particolare la rete dell'ex centrocampista della Juve è arrivata nell'ultimissima azione di gioco, già nei tempi di recupero. Corner di Son e colpo di testa di Bentancur murato dai difensori avversari. La palla resta lì e l'uruguagio è il più veloce di tutti, la colpisce di potenza e la spedisce in rete. Tifosi in delirio.