Juve, ecco l’accordo con il Tottenham per Kulusevski

Secondo le indiscrezioni riportate da The Guardian, in estate il club londinese lo potrà acquistare a titolo definitivo. Rivelata la cifra.

redazionejuvenews

Negli ultimi giorni del mercato di gennaio, Dejan Kulusevski si è trasferito al Tottenham. Un'operazione chiusa in prestito oneroso, che lo ha visto fare lo stesso percorso del compagno di squadra Rodrigo Bentancur, anche se l'uruguaiano è stato ceduto a titolo definitivo. Il giocatore svedese comunque si è subito ambientato a Londra e in Premier League. Per lui sono già 2 i gol e 4 gli assist messi a referto nei primi mesi della sua esperienza inglese. Gli Spurs stanno pensando seriamente di riscattarlo e il quotidiano inglese The Guardian ha svelato i dettagli dell'accordo tra gli inglesi e la Juventus.

Il Tottenham potrebbe acquistare il giocatore per 30 milioni di euro nella prossima estate. Durante il mercato invernale gli Spurs hanno sborsato 10 milioni per averlo in prestito fino a giugno 2023. Ma, appunto, visto il rendimento più che soddisfacente del classe 2000 svedese, il club sarebbe intenzionato ad anticipare il passaggio del trasferimento da temporaneo a definitivo, sfruttando questa opzione, che resterà valida fino alla scadenza del prestito. A meno che, chiaramente, non entri in vigore l'altra clausola, quella da 35 milioni. Questa però ha le sue condizioni per scattare: Kulusevski dovrà giocare nel 50% delle partite con il club di Premier League, per almeno 45 minuti, e il Tottenham dovrà qualificarsi per la Champions League.

Un affare quindi che potrebbe essere anticipato. Proprio perché a Londra Kulusevski sembra rinato. Anche grazie ad Antonio Conte, che lo stima da tempo e lo avrebbe voluto già quando sedeva sulla panchina dell'Inter. Alla Juve lo aveva portato Fabio Paratici, prendendolo dall'Atalanta per 35 milioni di euro più 9 di bonus, dopo una grande stagione giocata in prestito a Parma. Già a quei tempi lo riteneva un giocatore che aveva le caratteristiche giuste per la Premier League. E ora che Kulusevski ci è approdato, entrambi, così come Conte, sono convinti di continuare insieme.