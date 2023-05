Torricelli: “Juventus? C’è malcontento tra i calciatori bianconeri”

Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri, parlando anche di Matias Soulè.

redazionejuvenews

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a RBN. Ecco le sue parole: "Di solito il difensore deve essere più cattivo dell'attaccante. Sicuramente Alex Sandro ha accentuato la caduta e in questi casi spesso l'arbitro vede una simulazione e non fischia, bisogna avere sempre una certa lucidità, la spinta c'è stata ma lui accentuando la caduta ha in un certo senso ingannato Sozza.

Il like di Soulè ad Allegriout? Francamente non credo che un giocatore giovane, lanciato da Allegri, metta un like contro chi lo ha fatto esordire, spero proprio che sia accidentale, sarebbe una persona piccolissima se l'avesse fatto di proposito. Credo che un po' di malcontento ci sia, lo si vede da alcune prestazioni, dai giocatori che non riescono a dare continuità, sicuramente c'è qualcosa che non va, purtroppo abbiamo sprecato dei jolly che ci avrebbero permesso di avere una classifica decisamente migliore, ma questo è il momento della stagione in cui non si può fare altro che accelerare perché ora vanno colti i frutti di tutta un'annata.

La lotta per la Champions è serrata, secondo me sulla carta la Juve ha la squadra migliore, bisogna vedere come la semifinale di Champions influirà sulle milanesi, ma a mio modo di vedere Juve e Lazio si qualificheranno, per il terzo posto a disposizione bisognerà vedere, perché ci sono anche la Roma e l'Atalanta che non sono continue ma sono comunque lì".