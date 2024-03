Torricelli: “Juventus? Creare un gruppo vincente ora è complicato”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del momento che sta vivendo la sua ex squadra e del futuro che l'aspetta

L'ex giocatore e difensore della Juventus Moreno Torricelli ,ha parlato intervistato dai microfoni de La Stampa, ai quali ha parlato del momento che sta passando la squadra bianconera e del suo futuro: " La difesa era una delle cose migliori della Juventus ma se prendi due gol ogni partita diventa difficile vincere. Penso ci sia stata una flessione fisica e mentale dopo lo scontro diretto con l'Inter . La testa crolla, le gambe di conseguenza. Chi doveva fare la differenza non è riuscito, penso a Chiesa limitato dagli infortuni".

"Fino a gennaio si è fatto qualcosa di eccezionale, questo ha influito ma ora la Juventus deve conquistarsi la qualificazione in Champions League. Non penso manchi la fame. Si sta pagando la mancanza delle competizioni europee. Senza penalizzazione parleremo di qualcosa di diverso. Ci sono tanti giovani a cui manca l'esperienza e mancano anche riferimenti come Pogba".