Torricelli: “Juventus? Allegri adesso conosce bene la squadra”

Moreno Torricelli , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sulla situazione di Madama, parlando a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "L'allenatore adesso conosce bene la squadra e tutte le sue dinamiche. Ha deciso di passare alla difesa a 3 proprio per questo, ora conosce perfettamente le caratteristiche sia dei difensori che dei centrocampisti.

Cosa cambia con questo assetto rispetto alla linea a quattro? Che gli esterni devono coprire molto meno spazio in fase difensiva, dato che quando arretrano si trovano parzialmente coperti da tre compagni e non sono costretti a fare tutto il campo. Ci eravamo lasciati prima della sosta ed io avevo sottolineato che fosse un peccato fermarsi in un momento tanto positivo, ma la squadra è ripartita sugli stessi ritmi e questa è tanta roba, inoltre adesso cominciano ad esserci i recuperi dei giocatori, come quello di Chiesa.

Il Napoli? La Juventus non deve avere paura di nessuno, forse la preoccupazione maggiore è paradossalmente che tutta Italia tiferà Juventus, ma adesso ripeto che non ci deve far paura nulla, dobbiamo andare a prenderci quello che riusciamo a prenderci, anche perchè arriviamo alla partita in un momento ottimo. Vincere vorrebbe dire alzare ulteriormente l'autostima e abbassare la loro. Andremo ad affrontare i migliori e potremo quindi misurare le nostre ambizioni, ma anche se non vincessimo c'è ancora tanto da giocare".