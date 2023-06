Il problema sarà capire su quali dei giocatori di esperienza puntare. Sarà importante inoltre capire chi sarà il direttore sportivo e chi l'allenatore, se non c'è questo primo passo non si può iniziare a pensare concretamente al futuro. Su Allegri credo che la decisione sia prettamente economica, i soldi sono tanti, ma per fare un parallelo con quello che vissi io da giocatore, quando capii che la Juventus voleva puntare su altri decisi di andar via pur avendo ancora due anni di contratto.