Torricelli: “Cercano in tutti i modi di destabilizzare la Juve”

Moreno Torricelli , ex difensore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a RBN. Ecco le sue parole sulla Juve: "Andare a vincere a Bergamo era importantissimo, portarsi a +5 dalla quinta a quattro giornate dal termine è davvero tanta roba. É una vittoria che dimostra che quando la Juventus ci deve essere, risponde alla grande. Adesso alle porte c'è la semifinale di Europa League che per noi è un obiettivo importante e la vittoria conquistata contro l'Atalanta ci da tanta energia mentale.

Per alzare la coppa mancano tre partite e tutte le nostre forze vanno incanalate lì. Le squadre spagnole non sono mai facili da affrontare, sono brave a fare possesso palla e in casa possono sempre contare su tanto calore, ma io credo che la squadra di Allegri arrivi all'appuntamento con l'energia giusta. Questo tipo di partite le vince chi sbaglia meno, la Juve ha tantissimi motivi per essere temuta, ha una grandissima storia e in campo può schierare campioni del Mondo e campioni d'Europa, il potenziale della rosa è enorme.