Juve, il 4 gennaio torna la Serie A: i numeri della ripartenza

Manca sempre meno alla ripresa del campionato. Mercoledì la Juventus sarà impegnata con la Cremonese. Ecco le statistiche da cui si ripartirà

redazionejuvenews

Manca sempre meno al ritorno in campo in campionato. Andiamo a vedere i numeri da cui si ripartirà, nel focus del sito ufficiale della Juventus: "Da dove si ricomincia il prossimo 4 gennaio?

Se si intende il luogo, da Cremona, dove la Juve scenderà in campo contro la terzultima in classifica.

Se si intende, appunto, la classifica, la Juve ricomincia dal terzo posto, a meno due dal Milan secondo. 31 punti per i bianconeri, frutto di 9 vittorie e 4 pareggi, mentre i rossoneri, con lo stesso numero di sconfitte (2) hanno una vittoria in più e un pareggio in meno.

I NUMERI BIANCONERI

24 i gol segnati dalla Juve, quinto attacco della Serie A, mentre con sole 7 reti subite, la difesa bianconera, che in totale ha subito 45 tiri nello specchio (solo Roma e Napoli uno in meno), è nettamente la migliore del torneo. 69 le conclusioni effettuate finora, 5669 i passaggi riusciti, con una precisione dell'83,6% e una percentuale realizzativa del 12,2% (anche in questo quarti in tutta la Serie A).

NELLO SPOGLIATOIO...

Top scorer è Vlahovic con 5 reti (4 Kean e Milik), ma è anche colui che ha tirato di più verso la porta (31 volte) e nello specchio (12). Molto bene anche l'impatto di Kostic, terzo in campionato per numero di assist (5, dietro a Milinkovic-Savic e Deulofeu) e primo fra i bianconeri per occasioni create (31) e cross (105).

Da segnalare anche che Bremer è il giocatore della Juve che ha recuperato più palloni (73) e effettuato il maggior numero di passaggi riusciti (714). Infine, Cuadrado è lo juventino che ha vinto più contrasti (30) e Rabiot colui che ha effettuato più dribbling (10). Statistiche da aggiornare a partire da mercoledì prossimo".