Torino, Vojvoda: “Siamo dispiaciuti per il risultato con la Juventus”

Intervistato ai microfoni di Torino Channel, Mergim Vojvoda ha commentato il pareggio del suo Torino contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Una bella partita, l'abbiamo preparata bene e abbiamo dato tutto: ci è mancato solo il gol per dare questa vittoria a tutta la città. Un peccato, ma dobbiamo andare avanti. Sapevamo che loro amano stare molto bassi e quindi c'è spazio per i quinti. Peccato non aver fatto gol, ma sappiamo che loro sono forti dietro. Ci è mancato solo l'1-0. Secondo me siamo delusi perché abbiamo dato tutto. Loro hanno avuto un palo ma poi abbiamo controllato. Peccato che Lazaro non l'abbia messa dentro, c'era tutto per portarla a casa".