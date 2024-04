Torino, Rodriguez: “Contro la Juventus possiamo fare bene”

Intervistato per Torino Channel, Riccardo Rodriguez ha parlato in seguito alla sconfitta del suo Torino contro l'Empoli. Il difensore della squadra granata si sarebbe già proiettato alla prossima sfida, che lo vedrà impegnato in Serie A contro la Juventus. Rodriguez sarebbe risultato non preoccupato dall'ultimo risultato negativo, dichiarandosi pronto al derby della Mole. Ecco le sue parole: "Noi stiamo bene, io credo in questo gruppo e possiamo fare bene contro la Juve. Se devo motivare i compagni per questa sfida? Secondo me non devo dire tanto, dirò qualche cosa ma loro sono carichi: questo è sicuro. Faremo di tutto per far contenti tutti".