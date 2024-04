Torino, Linetty: “Contro la Juventus ci è mancato solo il gol”

Intervistato ai microfoni di Torino Channel, Karol Linetty ha commentato il pareggio rimediato dal Torino contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Peccato non aver fatto quel gol che ci avrebbe fatto vincere la partita con merito. L’abbiamo preparata anche nei più piccoli particolari, dimostrando per l’ennesima volta di essere un buon gruppo. Che cosa ci manca per fare il salto di qualità? Il gol e il successo. Adesso non molliamo. Pensiamo alle prossime partite, quella che ci vedrà impegnati in casa contro il Frosinone non sarà facile visto che i laziali lottano per la salvezza e giocano molto bene".