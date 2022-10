Torino-Juventus, le statistiche del derby: dominio bianconero

Dopo il pareggio per 1-1 nel girone di ritorno dello scorso campionato, il Torino potrebbe restare imbattuto per due sfide consecutive di Serie A TIM contro la Juventus per la prima volta dal 2001/02 (due pareggi con Giancarlo Camolese in panchina). Solo due successi per il Torino nelle ultime 12 partite giocate in casa in Serie A TIM (5N, 5P) - in particolare, i granata non hanno trovato la via del gol in cinque delle ultime otto (potrebbero segnare in due incontri interni di fila per la prima volta dallo scorso marzo). I 13 punti nelle prime nove gare stagionali di Serie A TIM sono per la Juventus un record negativo dal 2015/16 (12 in quell'occasione), trend che in quella stagione cambiò proprio contro i granata (all'11ª giornata, la prima di una serie di 15 vittorie consecutive).