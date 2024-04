Torino-Juventus: quando Trezeguet decideva il derby all’ultimo

La squadra bianconera scenderà in campo sabato pomeriggio nella stracittadina valevole per la trentaduesima giornata

Cristiano Passa Redattore 11 aprile 2024 (modifica il 11 aprile 2024 | 13:24)

La Juventus scenderà in campo sabato pomeriggio nella partita valvole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri scenderanno in campo contro il Torino nel derby della Mole, che cercheranno di vincere per dar seguito ai tre punti ottenuti contro la Fiorentina. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ripercorso il derby del 2007 deciso all'ultimo da David Trezeguet.

"Torino-Juventus, sabato 13 aprile, ore 18. La targhetta con l’appuntamento la conosciamo; l’eco stanco di quelli che stanno lì a ricordarci che i derby di una volta erano un’altra cosa, anche. Alla Mole poco importa del nome dei protagonisti: non serve la carta d’identità e tante volte il curriculum non ha questa grande utilità; c’è una notte sola, conta farsi trovare pronti.Lo Stadio Olimpico risponde presente, ci sono più di 20mila tifosi a godersi lo spettacolo. La Juventus gioca -sulla carta- in trasferta, ma le maglie bianconere si notano eccome sugli spalti. Mister Ranieri sceglie Del Piero e Trezeguet in attacco, con Palladino e Nedved ai lati della mediana per un 4-4-2 di grande corsa, con parecchia predisposizione offensiva. Dietro Chiellini viene schierato centrale (a sorpresa) in coppia con Legrottaglie. Dall’altra parte il Toro è orfano di Rosina, schiera Corini per cercare qualità e in attacco opta per un tandem molto “nerazzurro” con la coppia Recoba-Ventola.

RECOBA DA FUORI FA SEMPRE PAURA, TRA I BIANCONERI BRILLA PALLADINO

Il primo tempo sorride alla Vecchia Signora: dopo nemmeno un minuto è Trezeguet ad impensierire Sereni con la conclusione forte sul primo palo, ben neutralizzata dal portiere. La risposta dei granata è affidata al sinistro del Chino Recoba, gran risposta in corner di Buffon. Prima della pausa è Palladino -autore di una frazione molto frizzante- a crearsi lo spazio per il bolide da fuori, anche in questo caso Sereni si fa trovare preparato. Primi 45 minuti senza reti.

La ripresa mostra una Juventus un po’ più stanca, con il Torino che prova a fare la gara. Minuto 47: Recoba da fuori con il solito mancino chiama al super intervento Buffon, sulla ribattuta c’è Comotto (in fuorigioco), ma Gigi reagisce ed evita il tap-in vincente a gioco fermo. La gara scorre, qualche giallo viene mostrato e il ritmo si abbassa notevolmente. Ci provano Palladino da un lato e Ventola dall’altro, in entrambi i casi i tentativi non sortiscono l’effetto voluto.

NEDVED CESTINA IL MATCH POINT, MA POI CI PENSA RE DAVID

I bianconeri non vogliono accontentarsi. Al 91’ Del Piero lavora un gran pallone sul lato corto dell’area, serve Nedved in corsa che calcia da ottima posizione, ma spara sopra la traversa. Sembra l’epilogo di un match combattuto e destinato alla parità, ma sui titoli di coda arriva il colpo di scena. Ultima azione dell’incontro: Almiron, fuori equilibrio, respinge di testa in maniera difettosa davanti alla propria area rimettendo in gioco tutti gli attaccanti bianconeri; Trezeguet rientra in corsa, colpisce al volo e batte Sereni. Pronto, lucido, rapace, semplicemente Trezegol. Il francese si toglie la maglia, libera la propria gioia e firma la Mole alla sua maniera.

Ancora una volta Torino è bianconera!"

