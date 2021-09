Torino, nuova vita per Pjaca: gran gol e vittoria per l’ex Juventus

Primo gol in Serie A con la maglia del Torino per l'ex Juventus Pjaca, che con la sua rete permette al Torino di vincere contro il Sassuolo.

redazionejuvenews

Marko Pjaca è uno dei più grandi rimpianti della storia recente della Juventus. Acquistato nell'estate del 2016 per la bellezza di 23 milioni di euro, l'esterno croato si è rivelato un giocatore tanto talentuoso quanto fragile. Per lui una serie infinita di infortuni e problemi fisici, che hanno rallentato terribilmente la sua crescita. La dirigenza ha quindi deciso di non puntare più su di lui, mandandolo in prestito in giro per l'Europa. Dopo una buona stagione la scorsa stagione con il Genoa, quest'anno il classe 1995 vestirà la maglia del Torino, fortemente voluto dall'allenatore granata Ivan Juric.

Ieri il Torino ha vinto contro il Sassuolo proprio grazie ad un gol, di grandissima classe, dell'ex Juventus, subentrato dalla panchina al posto dell'infortunato Praet. Al termine del match Juric ha deto: "È stata una bella prestazione da parte nostra, abbiamo concesso pochissimo a una grande squadra e credo sia una vittoria strameritata. Abbiamo colpito due pali e ci sono stati salvataggi sulla linea, forse un po' di cattiveria in più potevamo averla ma alla fine abbiamo segnato un gol di classe con Pjaca". Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha deciso di premiare il calciatore croato con un bel 7,5 e il titolo di migliore in campo. "Risolve una notte che sembrava stregata con un colpo da biliardo. Primo gol in Serie A in granata, bello e pesantissimo", il commento della Rosea.

Che questa sia per Pjaca una nuova vita? Probabilmente è ancora presto per dirlo. Quel che è certo, è che il croato ha cominciato alla grande la stagione e ha convinto a pieno il nuovo allenatore. Nel suo contratto con il Torino non è presente un diritto di riscatto, quindi a fine stagione il calciatore tornerà alla Juventus. Difficilmente il club bianconero deciderà di puntare su di lui, ma se dovesse fare bene, i granata potrebbero pensare di acquistare a Pjaca a titolo definitivo. Un bene per la carriera del classe 1995... e per le casse della Juventus.