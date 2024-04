La squadra bianconera scende in campo contro i granata nella partita valevole per la trentaduesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio alle 18 allo Stadio Grande Torino nella partita contro i granata valevole per la trentaduesima giornata. Nel Derby della Mole i bianconeri cercheranno di dare seguito alla vittoria con la Fiorentina, soprattutto per consolidare la posizione in classifica e per avvicinarsi alla matematica qualificazione alla prossima Champions League. Questa sera Massimiliano Allegri avrà tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Milik, ancora infortunato. Davanti a Szczesny la difesa sarà formata da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo sulle fasce agiranno Kostic e Cambiaso, con McKennie, Locatelli e Rabiot al centro. In avanti spazio alla coppia formata da Chiesa e Vlahovic.