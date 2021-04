Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Le squadre in campo allo Stadio Grande Torino

redazionejuvenews

La Juventus scenderà tra poco in campo contro il Torino per il derby numero 202 della storia. I granata sono invischiati nella lotta per non retrocedere, con i bianconeri che dal canto loro dovranno rialzarsi dopo la sconfitta subita contro il Benevento nell'ultima partita prima della sosta. I tre punti persi contro gli uomini di Filippo Inzaghi, hanno segnato la resa dei bianconeri per lo Scudetto, con l'Inter in vantaggio di dieci punti in classifica lanciata verso il titolo, e con la squadra di Andrea Pirlo che ha detto addio al sogno del decimo scudetto consecutivo.

Una partita, quella di oggi, che arriva dopo una settimana molto movimentata per la squadra bianconera: la serata che ha visto protagonisti McKennie, Arthur e Dybala ha destabilizzato un ambiente già di per se pronto ad esplodere, con i tre giocatori che hanno ricevuto, oltre ad una salata multa dalla società, anche una punizione sportiva da Andrea Pirlo. I tre giocatori non sono stati infatti convocati per la partita di oggi, e sono stati messi fuori rosa fino a data da destinarsi, con il tecnico bresciano che ha preso in prima persona questa decisione per dare un esempio anche agli altri componenti del gruppo squadra.

Oltre ai sopracitati giocatori, del derby della Mole non saranno nemmeno Leonardo Bonucci e Merih Demiral, rientrati dalle rispettive nazionali con il COVID ed entrambi in isolamento. Spazio quindi alla coppia centrale composta da Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt, che saranno chiamati agli straordinari anche in vista della partita di mercoledì contro il Napoli, che dovrebbero giocare sempre loro due. A centrocampo si rivedranno Bentancur e Danilo, con la coppia d'attacco che sarà formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

TORINO (343): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Vojvoda, Verdi; Belotti, Sanabria

JUVENTUS (442): Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski, Danilo, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo