Torino-Juventus, la moviola: nel primo tempo rigore dubbio non assegnato ai granata

La moviola del derby di Torino

TORINO - L'arbitro Michael Fabbri ha diretto la gara delle 18 tra Torino e Juventus. Al minuto sette episodio da potenziale rigore in area della Juventus, con Belotti atterrato da de Ligt: per il fischietto della sezione di Ravenna è tutto regolare, ma rimangono dubbi. Il primo cartellino giallo della gara viene assegnato al minuto trentanove ad Ansaldi con un fallo tattico ai danni di Cuadrado. Primo tempo di grande intensità e fisicità in cui il direttore di gara Fabbri ha faticato un pochino a mantenere il controllo e l'equilibrio emotivo della partita.