Torino-Juventus 0-1: la zampata di Vlahovic decide il Derby

Allo stadio Grande Torino, la Juventus batte i granata trovando tre punti preziosissimi per uscire dalla crisi: decisivo il centravanti serbo

redazionejuvenews

Dopo il disastro di Haifa e le conseguenti polemiche, la Juventus arriva al Derby della Mole con l'obbligo di riscattarsi. I bianconeri iniziano andando a prendere alto ilTorino, per sfruttare il mancato appoggio di una prima punta della squadra di Juric. Con il passare dei minuti i padroni di casa cominciano a prendere campo, ma senza portare pericoli verso Szczesny nella prima metà della frazione di gioco. La gara prosegue sul binario di un confronto equilibrato e bloccato fino alla mezz'ora, con qualche errore individuale di troppo. Poi nel giro di poco più di un minuto la Juve ha una fiammata con Vlahovic, Locatelli e Rabiot, ma Milinkovic-Savic respinge tutto. Poco dopo ci prova Cuadrado che manca di pochissimo la porta, per provare a riscattare un primo tempo con molti errori valutazione da parte sua. Si chiude così un primo tempo in cui il Toro ha tenuto il pallino del gioco, con la Juve che ha avuto le migliori occasioni, seppur concentrate in 5 minuti.

Nella ripresa la Juve parte bene e ancora una volta i guanti di Milinkovic respingono un bel tiro di Locatelli. Subito dopo i bianconeri perdono Bremer per un problema muscolare e al suo posto entra Bonucci. Come nel primo tempo, il Torino aumenta i giri col passare dei minuti e un'incursione di Lazaro impegna Szczesny in angolo. La Juve prova a rispondere con Kean che però spreca un'occasione colossale in area. Il Toro riesce a creare un altro pericolo importante, ma Miranchuk sbaglia il tiro da buona posizione. Allegri si gioca la carta Milik per provare a vincerla. Ma poco dopo è Vlahovic a sbloccarla. Prima una grande occasione, deviata in corner dal portiere. E poi sull'angolo successivo va ad attaccare il secondo e sulla sponda di Danilo mette in rete per l'1-0.

Dopo la serata devastante di Haifa, la bufera degli ultimi giorni e i giorni passati in ritiro per lavorare e confrontarsi, la Juventus riesce a trovare tre punti preziosissimi nel Derby. Un match combattuto, equilibrato, in cui la squadra bianconera non ha gestito il pallone ma ha saputo creare le occasioni più pericolose. Alla fine la gara è stata sbloccata da un calcio piazzato, in cui un Vlahovic in evidente crescita ha messo il suo timbro. Ossigeno puro per Allegri: ora però bisogna dare continuità.