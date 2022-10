Torino-Juventus: designato l’arbitro del derby

I bianconeri devono cercare di venire fuori da questa situazione, ed hanno già la possibilità di farlo a partire da sabato, quando in Serie A, dove sono in notevole ritardo, i bianconeri scenderanno in campo nel derby in programma contro il Torino. Attraverso il suo sito internet l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata, con la stracittadina torinese che verrà arbitrata da Maurizio Marani. Il fischietto della sezione di Aprilia verrà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Colarossi, quarto uomo Ghersini. Al VAR agirà Di Paolo, AVAR Barbone. Queste le designazioni complete.