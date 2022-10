Verso Torino-Juve: Vlahovic e Cuadrado, statistiche agli antipodi

Dopo la bruttissima sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa, per la Juve è il momento di tornare a pensare alla Serie A e in particolare al Torino. La prossima sfida dei bianconeri sarà infatti il Derby della Mole, una delle partite più sentite della stagione. Per questo vincere sarà ancora più importante. Per farlo Massimiliano Allegri dovrà affidarsi alla forza di un gruppo che nelle ultime uscite è sembrato completamente allo sbaraglio. Il ritiro alla Continassa riuscirà a far tornare l'alchimia tra giocatori e allenatore?