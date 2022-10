Le probabili formazioni di Torino-Juve: torna Milik dal 1′

Domani alle 18 ci sarà il derby della Mole contro la squadra granata: l'occasione per rialzare la testa dopo la Champions: ecco chi giocherà

redazionejuvenews

La situazione in casa bianconera si fa sempre più tesa. Dopo la sconfitta di Haifa, con l'intervento del presidente Agnelli che ha parlato di vergogna, è scattato il ritiro. Domani alle 18 infatti la Juventus è attesa dal derby della Molecontro il Torino. Dopo una serie di prestazioni senza capo né cosa la squadra è chiamata a rialzare la testa e la stracittadina è l'occasione giusta per farlo. Ma quali saranno le scelte dei due tecnici per la sfida domani.

La Juve sarà orfana ancora una volta di Di Maria, uscito per infortunio ad Haifa e che ne avrà per almeno 20 giorni. Per questo Allegripotrebbe tornare al 4-4-2. Davanti alla porta di Szczesny la linea a quattro dovrebbe vedere Bremer e Bonucci in mezzo, con Danilo e Alex Sandro terzini. Sulle fasce invece dovrebbero agire Cuadrado, in vantaggio su McKennie, e Kostic, con Rabiot e Paredes, che è in ballottaggio con Locatelli, in mezzo. In avanti spazio alla coppia Vlahovic-Milik.

Tanti dubbi invece per Juric, visto che il tecnico ha recuperato diversi giocatori. Nel suo 3-4-2-1 ci sarà Milinkovic-Savic in porta, con Schuurs, favorito su Buongiorno, centrale e Djidji e Rodriguez braccetti. Sulle fasce c'è il doppio ballottaggio: Lazaro e Aina sono leggermente avanti rispetto a Singo e Vojvoda. In mezzo Lukic avanti su Ricci per affiancare Linetty. Sulla trequarti più Miranchuk che Radonjic per affiancare Vlasic, davanti Sanabria insidiato da Pellegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All.: Allegri