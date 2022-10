Torino, Juric: “Non so cosa aspettarmi dalla Juve, non possiamo sbagliare”

Alla vigilia della sfida di Serie A contro la Juventus, l'allenatore del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa: "Vedo una squadra concentrata e sul pezzo, ci teniamo a fare una grande partita e questa volta cercare di vincere. L'anno scorso l'abbiamo sfiorata, ora la vogliamo trovare. Juve? Mi aspetto una forte emozione e caratteriale: l'ambiente spesso riesce a compattarsi e i giocatori danno in più. Non so se la sconfitta di Haifa sia buona o no per noi, certamente hanno grandissimi giocatori che non hanno reso. Ci sono tratti nei quali esprimono potenza, accelerazioni e qualità".