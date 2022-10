Torino-Juve, Bremer contro il suo recente passato. Juric: “E’ un top”

Per la prima volta dal suo arrivo alla Juve, domani Bremer sfiderà il Torino. Come si comporterà il brasiliano contro la sua ex squadra?

redazionejuvenews

Domani la Juve affronterà il Torino nel Derby della Mole, da sempre una delle partite più importanti della stagione. Quest'anno in particolare, però, la sfida contro i granata sarà decisiva: dopo la brutta sconfitta in Champions League servirà subito una vittoria. I bianconeri potranno contare su Bremer, pilastro della difesa che fino a pochi mesi fa era proprio un giocatore del Torino.

Sul centrale brasiliano l'allenatore granata Ivan Juric ha detto: "E' un top: quando fai un salto di qualità così dal Toro alla Juve non è il massimo della vita, ma sono felice per lui. Guadagna molto di più e gioca la Champions. Voleva andare via l'anno prima e poi è diventato il miglior difensore della A. Ora gioca in maniera diversa, dovremo fare movimento perché se gli stai vicino ti mangia. E' andato alla Juve...è una scelta giusta per la sua carriera".

Al suo posto al Torino è arrivato Schuurs: "Ha fatto passi in avanti a livello difensivo, ci stiamo lavorando ma siamo soddisfatti di ciò che sta facendo. Ogni gara è una prova, vediamo come farà: è un ragazzo sveglio, sa uscire palla al piede e fa sempre passaggi di alta qualità. Deve continuare e aumentare l'efficacia difensiva, domani sarà una bella prova per lui".