Torino-Juve, per i bookmakers bianconeri leggermente favoriti

Tra poco in campo i bianconeri per affrontare il Toro nel derby della Mole, secondo le agenzie di scommesse sarà una gara delicata e tirata

redazionejuvenews

Tra poco la Juventusscenderà in campo per affrontare il Torino nel Derby della Mole, che per questa gara di andata si svolgerà in casa dei granata. Dopo la sconfitta con il Milan nell'ultima giornata di Serie A e soprattutto dopo la disfatta di martedì in casa del Maccabi Haifa, i bianconeri sono chiamati a una reazione importante, visto anche il ritiro effettuato al ritorno dall'Israele.

La Juve infatti, compromessa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, non può più permettersi passi falsi in campionato. La classifica della Serie A infatti vede i bianconeri a quota 13, già a 10 punti dalla vetta occupata dal Napoli. Il Torino invece è reduce dal pareggio interno con l'Empoli, ottenuto nei minuti di recupero, che ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. La squadra Ivan Juric finora ha raccolto finora 11 punti, due in meno dei cugini.

Ma cosa dicono i bookmakers? Secondo gli scommettitori sarà una gara equilibrata e le quote lo certificano. La Juventus è leggermente favorita: la quota del segno 2 è tra 2.60 e 2.70. L'incertezza del pronostico è dimostrata dalla quota del pari, che non di scosta molto: il segno X varia tra 2.87 e 3. Infine anche la vittoria dei padroni di casa non è lontana: il segno 1 ha una quota tra 2.94 e 3.10.