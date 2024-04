Torino, Juric: “Peccato non aver segnato alla Juventus nel secondo tempo”

Nella conferenza stampa di vigilia del match del Torino, ha parlato l'allenatore della squadra granata, Ivan Juric. Ecco le sue parole sul mancato successo sulla Juventus: "Nel secondo tempo contro la Juve ci siamo espressi come volevamo, peccato non aver segnato perché li premevamo. E’ da tempo che siamo consapevoli, anche quando non hai vinti sono arrivate ottime prestazioni. Non bisogna abbassare il livello e la concentrazione, questa è la base. In settimana la squadra mi dà risposte positive, poi la domenica si vede. Dobbiamo continuare così, giochiamo contro una squadra che ha pareggiato con Bologna e Napoli e sarà difficilissima".