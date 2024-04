Torino, Juric pensa già alla Juve: “Siamo fiduciosi per il derby”

Al termine della partita contro l'Empoli, persa per 3-2, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato della sfida in programma con la Juve

Incredibile sconfitta per il Torino, battuto 3-2 dall'Empoli di Davide Nicola. Gli azzurri con le reti di Cambiaghi, Cancellieri e Niang hanno infatti risposto alla doppietta di un super Zapata. Ora la squadra granata si prepara a sfidare la Juve nel derby della Mole, sfida importantissima per tutto il mondo Torino. Intervenuto ai microfoni di Dazn l'allenatore del Toro Ivan Juric ha detto: "Abbiamo fatto anche buonissimi derby, ma spesso abbiamo perso su calci piazzati. La prepareremo bene, vedo bene la squadra mentre a inizio anno la criticavo. Siamo un po’ pochi, ma siamo fiduciosi per il derby e per le altre partite".