Torchia: “La Juventus sta dando priorità all’indice di liquidità”

Intervistato a Tmw Radio, Davide Torchia ha parlato della politica della Juventus in particolare in questa sessione di calciomercato. Ecco le sue parole: "La Juventus sta facendo dei calcoli rispetto all'indice di liquidità. Alla squadra mancano due giocatori importanti come Pogba e Fagioli. Bisognerà capire se alla Continassa saranno bravi a far quadrare tutti i conti. In sostanza, la Juve può spendere quello che incassa. Ma c'è da capire bene se nel complesso delle operazioni ci siano o meno anche gli ingaggi dei giocatori. E sappiamo che questi discorsi ai tifosi non piacciono ma sono da tenere in considerazione".