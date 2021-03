Torchia (ag. Rugani): “Cagliari? Andrebbe sentita la Juventus, ma ci piacerebbe dare continuità”

L'agente di Rugani ha parlato

TORINO - Davide Torchia, agente di Daniele Rugani , ha parlato ai microfoni di Tmw di vari temi, tra cui il futuro del difensore di proprietà della Juventus : "Conquista Rugani titolare? Sì, possiamo dire così. Mettiamoci di mezzo la sfortuna dell'infortunio muscolare e della ricaduta, una cosa che non aveva mai vissuto prima. La pazienza avrebbe voluto un inserimento graduale, ma essere sempre disponibile e presente per lui è stato un piacere: si è tolto la ruggine di dosso, grazie a prestazioni di buon livello che hanno creato fiducia nei suoi confronti. Futuro Rugani? Dobbiamo aspettare di vedere come finirà la stagione, e sappiamo bene il perché. Daniele è quello che gioca e che deve sentire certe cose, mi sembra di aver capito che cercasse un ambiente che potesse ridargli smalto nuovo, a 26 anni. Andrebbe sentita la Juventus, ma ci piacerebbe dare continuità sotto questo punto di vista. Le squadre però non sono le mie, vanno capite tutte le condizioni economiche e tecniche, se possono o meno investire certe cifre su un difensore. Faranno i loro conti...".

Poi ancora: "Semplici al Cagliari? Il Cagliari è una squadra costruita su una certa qualità tecnica, rinforzata nel mercato di gennaio. Semplici per me è stato bravo nel dare una ventata di voglia e tranquillità ad una squadra che aveva il morale sotto i tacchi, frenata in maniera incredibile. Per quanto ho visto io, la squadra era in difficoltà personale, non riuscivano a tenere i palloni e fare i passaggi: serviva lo sblocco. Infatti nella partita col Crotone hanno rischiato di andare due volte sotto nei primi dieci minuti... Da lì sono cresciuti e hanno raggiunto i risultati: lo stop con la Juve si può mettere in preventivo, ora dovranno ripartire. Rugani uomo spogliatoio? Giustamente si è caricato di molte responsabilità, ha trovato la Sardegna intera ad accoglierlo bene. Quando vieni da periodi duri, è normale che il morale ti scenda un po': se trovi manifestazioni d'affetto così, riesci a sentire la squadra tua anche essendo arrivato da poco. Pensate che poi sono una delle squadre che, la sera, invece di stare tutti da soli in camera si trovano insieme a giocare a Risiko. Un tempo si vincevano Scudetti anche giocando a carte, una cosa che unisce. Daniele mi dice che si trova molto bene, quando esce non si sente il giocatore che va a farsi la passeggiata in centro, ma proprio uno che abita a Cagliari. La squadra mi sembra coesa".