I TOP e FLOP di Villareal-Juventus: Vlahovic da record, male Rabiot

A mente fredda, andiamo ad analizzare il match di Champions League tra Villareal e Juventus: ecco i top e flop della partita

redazionejuvenews

Dopo aver fatto passare un'intera giornata, ora a mente fredda è arrivato il momento di analizzare con attenzione il match di Champions League della Juventus contro il Villareal. Nel complesso la squadra di Massimiliano Allegri ha giocato una buona partita, preparata con grande attenzione dal tecnico italiano. I bianconeri sono scesi in campo con una solida difesa a cinque, utile ad ovviare alla carenza di difensori centrali. I vari reparti hanno collaborato molto bene, muovendosi da vera squadra e aiutandosi uno con l'altro. Alla fine però il risultato recita 1 a 1, un pareggio che non può che lasciare l'amaro in bocca.

Il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Dusan Vlahovic, abile nel trovare il gol del vantaggio dopo appena 32 secondi di gioco, al primo pallone toccato nella sua prima presenza in Serie A. Un qualcosa di straordinario, che conferma ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, le qualità del bomber serbo. Alla fine dei 90 minuti il classe 2000 ha toccato appena 24 palloni, tutti ben gestiti, tutti importanti. Due i tiri: un gol e una grande parata di Rulli. Questi numeri evidenziano la capacità dell'ex Fiorentina di rendersi pericoloso, ma anche l'incapacità della Juve di servirlo. L'obiettivo sarà fargli arrivare il doppio o il triplo dei palloni: più chance, più gol.

Se nel complesso la prestazione dei bianconeri in fase difensiva è sicuramente positiva, è impossibile non parlare dell'azione che ha portato al gol di Parejo. Rabiot si è lasciato fuggire alle spalle il centrocampista spagnolo, lasciando un buco enorme nella retroguardia della squadra di Massimiliano Allegri. de Ligt forse era leggermente fuori posizione, ma fare una caccia alle streghe è inutile: a prescindere da di chi sia la colpa, qualcosa non ha funzionato e in Champions un errore del genere costa sempre caro. Ora i bianconeri saranno costretti a vincere nel match di ritorno. Riusciranno a passare il turno?