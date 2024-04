I TOP e FLOP di Torino-Juve: Kostic e Locatelli fantasmi, Chiesa ci prova ma…

Niente da fare per la Juve, fermata sullo 0-0 dal Torino nel derby della Mole. Proprio quando i bianconeri sembravano usciti dalla crisi, ecco che arriva l'ennesima prestazione deludente. La squadra di Juric si è chiusa in difesa e la Vecchia Signora non ha saputo trovare la via giusta per il gol. Tra i TOP impossibile non inserire Szczesny, fondamentale nel difendere il risultato. Discorso simile per Bremer, vera colonna portante della Juve. A centrocampo spicca McKennie mentre in attacco Chiesa ha fatto di tutto per lasciare il segno... senza però riuscirci. Diversi i FLOP, a partire da uno sfortunato (o impreciso?) Vlahovic. Bocciati anche Kostic e Locatelli: troppo poco, quasi invisibili.