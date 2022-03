I TOP e FLOP di Sampdoria-Juve: Morata esalta, Rabiot troppo pigro

Prestazione sicuramente positiva quella messa in campo dalla Juve contro la Sampdoria: brillano Morata e Szczesny, male Rabiot

Tra i TOP non possiamo che inserire Alvaro Morata, sempre più decisivo all'interno della formazione bianconera. L'attaccante italiano sembra essersi finalmente sbloccato, anche psicologicamente. Per lui una doppietta che vale tre punti. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 7,5 in pagella, aggiungendo: "Un pomeriggio da play offensivo, come nei giorni buoni. Destro e sinistro, letture, tecnica per aiutare il possesso. E in omaggio, un contrasto vinco con Rincon, non quotato alla Snai. Ah, due gol, per gradire". Da lodare anche Szczesny, protagonista in occasione del rigore parato su Candreva.