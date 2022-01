I TOP e FLOP di Juventus-Sampdoria: Locatelli-Arthur, qualità e quantità

Prestazione da incorniciare per la Juventus che contro la Sampdoria vince e convince. A centrocampo Locatelli e Arthur promossi a pieni voti

redazionejuvenews

Potremmo descrivere la prestazione della Juventus contro la Sampdoria in una sola parola: convincente. In una stagione in cui spesso e volentieri le cose non sono andate per il verso giusto, ieri sera i bianconeri hanno giocato una partita di livello, forse la migliore di questa stagione. La squadra di Massimiliano Allegri è stata padrone della partita dal primo all'ultimo minuto di gioco, scesa in campo con la mentalità di chi non aveva preso neanche in considerazione la possibilità di perdere. I blucerchiati non saranno stati i migliori avversari di sempre ma la vittoria in una partita ad eliminazione diretta come questa non è mai scontata.

Tra i migliori bianconeri in campo ci sono stati Arthur e Locatelli. I due centrocampisti bianconeri hanno giocato una partita praticamente perfetta sotto ogni punto di vista: tanti recuperi in fase difensiva, tanti passaggi azzeccati e supporto in attacco. Per tutta questa stagione il centrocampo è stato uno dei reparti peggiori, ma ieri sera i due mediani hanno sorpreso tutti. Tra gli altri protagonisti è impossibile non citare Cuadrado, fantasista a tutto campo e autore del gol dell'1 a 0, e Dybala. La Joya dopo i malumori delle ultime settimane è entrato in campo con la voglia di dimostrare tutte le sue qualità e ci è riuscito in pieno.

In una partita praticamente perfetta in cui anche il giovane Akè ha convinto tutti, l'unico a deludere è stato Dejan Kulusevski. Lo svedese continua a sembrare un pesce fuor d'acqua. Il classe 2000 spreca l'ennesima possibilità di mettersi in mostra, risultando inconsistente. Il suo apporto alla manovra offensiva è praticamente nullo. Allegri lo vede come sostituto in attacco di Dybala, ma le differenze tra i due sono abissali. Forse è l'allenatore a sbagliare e il suo ruolo migliore è un altro, probabilmente l'esterno d'attacco, ma così non va. Intanto, parlando di mercato, attenzione alla clamorosa bomba sganciata da Pedullà nella notte, colpo di scena: "Svolta improvvisa, può succedere!" <<<