I TOP e FLOP di Juve-Sassuolo: Di Maria-Vlahovic coppia super

Prestazione quasi perfetta per la Juve, che vince e convince contro il Sassuolo. Sugli scudi Di Maria e Vlahovic, bene anche Alex Sandro

redazionejuvenews

La Serie A 2022/23 comincia nel migliore dei modi per la Juve di Massimiliano Allegri, che vince e convince contro il Sassuolo. I bianconeri si sono imposti sui neroverdi per un netto 3 a 0 grazie alla rete di Di Maria e alla doppietta di Vlahovic. La performance della Vecchia Signora è stata positiva sotto ogni punto di vista, dall'attacco fino alla difesa. In una stagione in cui i bianconeri dovranno dimostrare tutto il loro valore, iniziare con una prestazione di questo tipo vuol dire sicuramente cominciare con il piede giusto. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Il migliore in campo, per distacco, è stato Angel Di Maria. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 7,5 in pagella, dicendo: "Gol al primo tiro in porta ma anche tanto altro: corsa, giocate da applausi (come la rabona nel finale) e l’assist per il 3-0 di Vlahovic. Vederlo giocare è una delizia. Standing ovation al momento del cambio, ma se il problema alla coscia sinistra è serio per la Juve saranno guai". Ottima prestazione anche per Vlahovic, autore di una doppietta: "Andamento lento fino al rigore procurato e trasformato, poi è tutto un crescendo: cancella le due occasioni sprecate nel primo tempo con una doppietta. Non è ancora al top fisicamente, ma iniziare così non è male".

Tra i FLOP... non c'è nessuno. La prestazione dei bianconeri è stata ai limiti della perfezione, in controllo del match per praticamente tutti e 90 i minuti di gioco. Una partita così buona per la formazione di Massimiliano Allegri, che anche Alex Sandro è riuscito ad incidere. Che sia il suo anno buono? La Gazzetta su di lui ha aggiunto: "Sembra un altro giocatore rispetto a quello visto con l’Atletico. Allegri gli dà fiducia e lui crossa come ai vecchi tempi: assist per Di Maria e lancio per Vlahovic nell’azione che porta al 2-0".